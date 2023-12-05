Кто снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Wink и START о молодых ребятах, которые росли по законам улиц.

В популярном проекте Жоры Крыжовникова («Лед 2») о тяжелом периоде 80-х снялись Иван Янковский (Вова), Рузиль Минекаев (Марат), Леон Кемстач (Андрей), Елизавета Базыкина (Наташа), Анна Пересильд (Айгуль), Анастасия Красовская (Ирина), Сергей Бурунов (отец Марата), Юлия Александрова (мама Андрея), Антон Васильев (Ильдар), Никита Кологривый (Кащей) и другие.

Ранее мы рассказали, где можно посмотреть все вышедшие эпизоды сериала.