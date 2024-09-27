Звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет

Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. «Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября», — сообщили в своем заявлении сыновья актрисы.

«В конце она была с друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — также было сказано в заявлении.

Дважды обладательница «Оскара» (за роли в фильмах «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель») известна широкой аудитории по роли Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

За свою жизнь актриса снялась в более чем восьмидесяти проектах, включая «Аббатство Даунтон», «Тайны замка Грин Ноу» и «Джейн Остин».