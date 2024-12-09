Актриса Шейлин Вудли сама будет петь в байопике о Дженис Джоплин

Сегодня, 19:30
В интервью Джимми Фэллону актриса Шейлин Вудли рассказала, что в грядущем байопике о Дженис Джоплин она сама исполнит песни рок-певицы.
«Мы работаем над этим фильмом уже семь лет», — отметила актриса, — «Дженис Джоплин принесла свет на эту планету. Было здорово погрузиться в ее историю».
Помимо исполнения главной роли, Шейлин Вудли продюсирует картину, производство которой займет всего 30 дней.
Кроме того, актриса сейчас работает над картинами «Автомобильный город» и «Убийственная мисс Хайсмит».
Дата выхода байопика о Дженис Джоплин пока неизвестна.