Альфонсо Куарон назвал две причины, помешавшие снять «Гравитацию» в космосе

В 2013 году Альфонсо Куарон выпустил фильм «Гравитация» с Сандрой Буллок, в котором астронавты переживают космическую катастрофу. В интервью Empire режиссер рассказал, что изначально хотел снимать картину в космосе, но не смог по двум причинам: «Во-первых, из-за денег. Во-вторых, точку в этом разговоре поставила Сандра. Она пережила две авиакатастрофы — не одну, две! Для Сандры подобный полет стал бы огромной жертвой. Сама мысль о том, чтобы сесть в ракету, была для нее немыслима, понимаешь?»

Режиссер добавил, что на первых порах в создании картины ему очень помогало НАСА, но, узнав, что сюжет «Гравитации» сосредоточен на космической катастрофе, управление больше не могло поддерживать проект.

«Гравитация» получила семь «Оскаров», включая победу в режиссерской номинации.

Впереди у Альфонсо Куарона работа над триллером The Shepherd и драмой Disclaimer с Кейт Бланшетт.