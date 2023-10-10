Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

Альфонсо Куарон назвал «Гарри Поттера и узника Азкабана» фильмом ужасов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттера и узник Азкабана».
Telegram Дзен

В интервью Total Film у режиссера «Гарри Поттера и узника Азкабана» Альфонсо Куарона спросили, считает ли он, что снял фильм ужасов. Куарон ответил, что безусловно: «Когда я читал книгу, мне понравилось две вещи. В ней был элемент хоррора, но еще и нуарный аспект. В каком-то смысле, снимая этот фильм, я ориентировался на немецкий кинематограф конца эпохи немого кино и перехода к звуковому.

Вы можете наблюдать, что картины Фрица Ланга представляют своего рода нуар, но в то же время в них есть элементы ужасов. И, что еще более важно, особенно для Фрица Ланга, с помощью жанра он пытался передать — или просто спроецировать — тревоги своего времени. Я думаю, одно из того, что сделала Джоан Роулинг с «Поттером», — представила отсылку к нашему времени, к человеческому поведению».

Недавно Альфонсо Куарон рассказал, почему не снял «Гравитацию» в космосе, а Тимоти Сполл, сыгравший в экранизациях Питера Петтигрю, сравнил влияние франшизы с религиозным.

Фильмы
0
Читайте также
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появились первые кадры Анджелины Джоли в образе оперной певицы Марии Каллас

Гильермо дель Торо рассказал о своей предстоящей адаптации «Франкенштейна»