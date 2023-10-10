Альфонсо Куарон назвал «Гарри Поттера и узника Азкабана» фильмом ужасов

В интервью Total Film у режиссера «Гарри Поттера и узника Азкабана» Альфонсо Куарона спросили, считает ли он, что снял фильм ужасов. Куарон ответил, что безусловно: «Когда я читал книгу, мне понравилось две вещи. В ней был элемент хоррора, но еще и нуарный аспект. В каком-то смысле, снимая этот фильм, я ориентировался на немецкий кинематограф конца эпохи немого кино и перехода к звуковому.



Вы можете наблюдать, что картины Фрица Ланга представляют своего рода нуар, но в то же время в них есть элементы ужасов. И, что еще более важно, особенно для Фрица Ланга, с помощью жанра он пытался передать — или просто спроецировать — тревоги своего времени. Я думаю, одно из того, что сделала Джоан Роулинг с «Поттером», — представила отсылку к нашему времени, к человеческому поведению».



Недавно Альфонсо Куарон рассказал, почему не снял «Гравитацию» в космосе, а Тимоти Сполл, сыгравший в экранизациях Питера Петтигрю, сравнил влияние франшизы с религиозным.