«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»: расписание выхода эпизодов

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3 июля состоялась премьера аниме-сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Сюжет проекта сосредоточен на ученице первого класса старшей ступени частной гимназии «Сэйрэй», которая переживает период влюбленности.

Режиссером проекта выступает Рета Ито, а дизайнером персонажей — Юхэя Муроту.

Расписание релиза эпизодов аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»