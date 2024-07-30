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Аля иногда кокетничает со мной по-русски: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:05

1 мин.

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»: расписание выхода эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
Фото Кадр из аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
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3 июля состоялась премьера аниме-сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Сюжет проекта сосредоточен на ученице первого класса старшей ступени частной гимназии «Сэйрэй», которая переживает период влюбленности.

Режиссером проекта выступает Рета Ито, а дизайнером персонажей — Юхэя Муроту.

Расписание релиза эпизодов аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

1 серия 3 июля
2 серия 10 июля
3 серия 17 июля
4 серия 24 июля
5 серия 31 июля
6 серия 7 августа
7 серия 14 августа
8 серия 21 августа
9 серия 28 августа
10 серия 4 сентября
11 серия 11 сентября
12 серия 18 сентября
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