Мелодрама «Алые паруса» выйдет в российский прокат 7 марта

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7 марта в российский прокат выйдет вольная адаптация «Алых парусов» режиссера Пьетро Марчелло («Пасть волка»). По сюжету главная героиня Джульетта, поверив в пророчество, ждет, когда за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.

В фильме «Алые паруса» снялись Рафаэль Тьери, Жюльет Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро, Франсуа Негре, Эрнст Умоер и Антонен Стали-Вишванадан.

Картина «Алые паруса» станет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 7 марта.