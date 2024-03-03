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Алые паруса 2022: дата выхода в России, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

3 марта, 12:30

1 мин.

Мелодрама «Алые паруса» выйдет в российский прокат 7 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Алые паруса».
Фото Кадр из фильма «Алые паруса»
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7 марта в российский прокат выйдет вольная адаптация «Алых парусов» режиссера Пьетро Марчелло («Пасть волка»). По сюжету главная героиня Джульетта, поверив в пророчество, ждет, когда за ней явятся алые паруса и унесут в другую чудесную страну.

В фильме «Алые паруса» снялись Рафаэль Тьери, Жюльет Жуан, Ноэми Львовски, Луи Гаррель, Иоланда Моро, Франсуа Негре, Эрнст Умоер и Антонен Стали-Вишванадан.

Картина «Алые паруса» станет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 7 марта.

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