Сериал «Американский сыр»: расписание релиза эпизодов

В апреле на Apple TV+ стартовал комедийно-драматический сериал «Американский сыр». В центре сюжета проекта Пола Хантера некогда осужденный за взлом Хэмптон Чемберс, который возвращается из тюрьмы, воссоединяется со своей семьей и пытается жить по-новому, изобретя самозатачивающуюся электрическую дрель. Однако воплотить свою мечту оказывается не так просто, как хотелось бы.

Кто снялся в сериале «Американский сыр»

В проекте снялись Дэвид Ойелоуо, Симон Миссик, Жан-Мишель Ришо, Боб Глуберман, Лондон Гарсиа, Джахи Диалло Уинстон, Ивэн Эллисон и Кристофер Герман.

Трейлер сериала «Американский сыр»

Расписание выхода эпизодов сериала «Американский сыр»