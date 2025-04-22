Сериал «Американский сыр»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:25
В апреле на Apple TV+ стартовал комедийно-драматический сериал «Американский сыр». В центре сюжета проекта Пола Хантера некогда осужденный за взлом Хэмптон Чемберс, который возвращается из тюрьмы, воссоединяется со своей семьей и пытается жить по-новому, изобретя самозатачивающуюся электрическую дрель. Однако воплотить свою мечту оказывается не так просто, как хотелось бы.
В проекте снялись Дэвид Ойелоуо, Симон Миссик, Жан-Мишель Ришо, Боб Глуберман, Лондон Гарсиа, Джахи Диалло Уинстон, Ивэн Эллисон и Кристофер Герман.
|1 серия
|16 апреля
|2 серия
|16 апреля
|3 серия
|16 апреля
|4 серия
|16 апреля
|5 серия
|23 апреля
|6 серия
|30 апреля
|7 серия
|7 мая
|8 серия
|14 мая
|9 серия
|21 мая
|10 серия
|28 мая