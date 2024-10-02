Стартовал сериал «Амура»: расписание релиза эпизодов

1 октября на Kion прошла премьера первых двух эпизодов сериала Андрея Джунковского и Ильи Овсенева («Сны Алисы») «Амура». По сюжету проекта, стремясь найти свою сестру-близнеца Надю, Аня вместе с бывшим парнем Никитой вступает в противостояние с якудза.

В сериале снялись Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Мурат Бисенбин, Жаргал Бадмацыренов, Юта Кога, Идзуми Сано и Кэн Такигава.

Трейлер сериала «Амура»

Расписание выхода эпизодов сериала «Амура»