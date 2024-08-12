K-2SO вернется во втором сезоне «Андора»

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На выставке D23 Диего Луна представил тизер второго сезона сериала «Андор», в котором исполнитель роли K-2SO Алан Тьюдик объявил, что вернется к роли перепрограммированного имперского дроида.

Впервые этот персонаж появился в фильме 2016 года «Изгой-один: Звездные войны. Истории». «Андор» — приквел картины Гарета Эдвардса, поэтому появление K-2SO в какой-то степени было неизбежным.

Сериал рассказывает о становлении лидера группировки повстанцев, которая похитила чертежи «Звезды Смерти».

Премьера второго сезона «Андора» запланирована на 2025 год.