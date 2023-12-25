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Андор 2 сезон, Звездные войны: дата выхода, что известно, о чем сериал
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:50

1 мин.

Второй сезон сериала «Андор» может выйти в 2025 году

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор»
Фото Кадр из сериала «Андор»
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До забастовки сценаристов и актеров премьера второго сезона «Андора» планировалась в августе следующего года, но теперь продолжение истории формирования Сопротивления покажут, вероятно, только в 2025 году.

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На данный момент в списке релизов Lucasfilm на 2024 год стоят триллер «Аколит», третий сезон анимационного проекта «Звездные войны: Бракованная партия», второй сезон сериала-антологии «Звездные войны: Сказания о джедаях» и премьера проекта «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу.

«Андор» — приквел фильма 2016 года «Изгой-один: Звездные войны. Истории», в котором члены Сопротивления крадут чертежи Звезды Смерти.

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