Второй сезон сериала «Андор» может выйти в 2025 году

До забастовки сценаристов и актеров премьера второго сезона «Андора» планировалась в августе следующего года, но теперь продолжение истории формирования Сопротивления покажут, вероятно, только в 2025 году.

На данный момент в списке релизов Lucasfilm на 2024 год стоят триллер «Аколит», третий сезон анимационного проекта «Звездные войны: Бракованная партия», второй сезон сериала-антологии «Звездные войны: Сказания о джедаях» и премьера проекта «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу.

«Андор» — приквел фильма 2016 года «Изгой-один: Звездные войны. Истории», в котором члены Сопротивления крадут чертежи Звезды Смерти.