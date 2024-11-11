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Андор 2 сезон (Звездные войны): когда выйдет — дата выхода и сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Стала известна дата выхода 2-го сезона сериала «Андор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Тоби Хейнс / Lucasfilm
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Тоби Хейнс / Lucasfilm
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Второй сезон сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн» выйдет 22 апреля 2025 года. Проект представляет собой приквел картины «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и рассказывает о становлении капитана Повстанческого Альянса Кассиана Андора (Диего Луна).

Продолжение проекта охватит события последних четырех лет до происходящего в «Изгое-один».

Ранее мы писали, что во втором сезоне «Андора» появится Алан Тьюдик, сыгравший в картине 2016 года K-2SO — перепрограммированного имперского дроида.

&laquo;Андор&raquo;: что известно о&nbsp;2 сезоне приквела &laquo;Изгоя-один&raquo;. «Андор»: что известно о 2-м сезоне приквела «Изгоя-один»
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