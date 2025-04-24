Когда выйдет 4-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

На Disney+ состоялась премьера первого блока эпизодов второго и финального сезона «Андора». Приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказывает о пути Кассиана Андора (Диего Луна) за пять лет до событий, произошедших в фильме. Первый сезон «Андора» охватил один год, а второй сезон расскажет об остальных четырех.

В первых трех эпизодах проекта Андор попадает в плен, Мон Мотма (Женевьев О'Райли) организует свадьбу дочери, Бикс (Адриа Архона) переживает посттравматический стресс, а Дедра (Денис Гоф) и Сирил (Кайл Соллер) проходят через свое непростое испытание.

Когда выйдет 4-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Премьера следующего блока эпизодов (четвертой, пятой и шестой серии) второго сезона «Андора» пройдет 29 апреля.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»