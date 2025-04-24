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Андор сериал 2 сезон: дата выхода 4 серии — когда выйдет новая серия
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:40

1 мин.

Когда выйдет 4-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
Фото Кадр из сериала «Андор», реж. Apиэль Kлeймaн, Янyc Meц, Aлoнco Pyиcпaлacиoca, Disney+
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На Disney+ состоялась премьера первого блока эпизодов второго и финального сезона «Андора». Приквел картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» рассказывает о пути Кассиана Андора (Диего Луна) за пять лет до событий, произошедших в фильме. Первый сезон «Андора» охватил один год, а второй сезон расскажет об остальных четырех.

Андор 2 сезон: что известно&nbsp;&mdash; когда выйдет приквел Изгой один.Сериал «Андор»: что известно о 2-м сезоне приквела «Изгоя-один»

В первых трех эпизодах проекта Андор попадает в плен, Мон Мотма (Женевьев О'Райли) организует свадьбу дочери, Бикс (Адриа Архона) переживает посттравматический стресс, а Дедра (Денис Гоф) и Сирил (Кайл Соллер) проходят через свое непростое испытание.

Когда выйдет 4-й эпизод 2-го сезона сериала «Андор»

Премьера следующего блока эпизодов (четвертой, пятой и шестой серии) второго сезона «Андора» пройдет 29 апреля.

Трейлер 2-го сезона сериала «Андор»

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