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Сегодня, 18:00

Аннетт Бенинг считает роли сильных женщин скучными

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма.
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В интервью T Magazine Аннетт Бенинг («Красота по-американски») рассказала, что неуязвимые женские персонажи в кино выглядят скучно, если характеристика героинь исчерпывается только силой, и в ней нет больше ничего, делающее образ объемным: «Дело не в так называемых сильных женщинах.

Очень скучно рассказывать истории исключительно сильных персонажей. Нужно знать: в чем их недостатки, слепые зоны? Они есть в каждом из нас".

Следующей премьерой Аннет Бенинг будет спортивная драма «Дайана Найэд», где она сыграла с Джоди Фостер и Рисом Ивансом. Театральный релиз проекта запланирован на 20 октября, а цифровой — на 3 ноября.

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