Фильм «Анора» с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

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26 мая завершился 77-й Каннский кинофестиваль, главную награду которого, «Золотую пальмовую ветвь», получила картина Шон Бэйкера «Анора».

Сюжет фильма сосредоточен на сыне русского олигарха, который женится на стрипизерше. Родители главного героя не одобряют его выбор и стремятся аннулировать брак.

В картине «Анора» сыграли российские актеры: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Выйдет ли фильм в российский прокат, пока неизвестно, однако режиссер «Аноры» Шон Бэйкер на это надеется.

«Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актеров увидели в их родной стране», — отметил постановщик.