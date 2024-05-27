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Анора фильм 2024: русские актеры, Канны и награда — когда выйдет в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

1 мин.

Фильм «Анора» с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»
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26 мая завершился 77-й Каннский кинофестиваль, главную награду которого, «Золотую пальмовую ветвь», получила картина Шон Бэйкера «Анора».

Сюжет фильма сосредоточен на сыне русского олигарха, который женится на стрипизерше. Родители главного героя не одобряют его выбор и стремятся аннулировать брак.

В картине «Анора» сыграли российские актеры: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Выйдет ли фильм в российский прокат, пока неизвестно, однако режиссер «Аноры» Шон Бэйкер на это надеется.

«Я бы хотел, чтобы невероятную игру русских актеров увидели в их родной стране», — отметил постановщик.

Анора, 2024. Стали известны лауреаты 77-го Каннского кинофестиваля
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