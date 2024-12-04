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Анора фильм 2024: Юра Борисов, номинация на премию Спирит (Spirit Awards)
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:50

1 мин.

Юру Борисова номинировали на премию Spirit Awards за роль в фильме «Анора»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Актер Юра Борисов номинирован на премию Spirit Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора». В картине Шона Бэйкера Борисов сыграл персонажа по имени Игорь, который был в числе тех, кто пытался заставить главную героиню аннулировать брак с сыном русского олигарха.

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Вместе с Юрой Борисовым за победу поборются его коллега по «Аноре» Карен Карагулян, Джоан Чен («Диди»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Даниэль Дедуайлер («Уроки фортепиано»), Кэрол Кейн («Между храмами»), Кани Кусрути («Девочки будут девочками»), Бриджетт Ланди-Пейн («Я видел свечение телевизора»), Кларенс Маклин («Синг-Синг») и Адам Пирсон («Другой человек»).

Номинанты премии Spirit Awards в категории «Лучшая роль второго плана»
Фото Spirit Awards
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Наибольшее количество номинаций (по шесть) на Spirit Awards получили картины «Анора» Шона Бэйкера и «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун.

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