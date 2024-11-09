2-й сезон сериала «Аркейн» стартовал на Netflix: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 17:00
Сегодня, 9 ноября, на платформе Netflix стартовал второй сезон сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends. Действие приключенческого фэнтези разворачивается в вымышленных городах Пилтовере и Зауне. Сюжет анимационного проекта сосредоточен на сестрах Вай и Джинкс, а также силах, которые развели их по разные стороны баррикад.
|1 серия
|9 ноября
|2 серия
|9 ноября
|3 серия
|9 ноября
|4 серия
|16 ноября
|5 серия
|16 ноября
|6 серия
|16 ноября
|7 серия
|23 ноября
|8 серия
|23 ноября
|9 серия
|23 ноября