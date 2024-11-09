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Аркейн 2 сезон: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

2-й сезон сериала «Аркейн» стартовал на Netflix: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из анимационного сериала «Аркейн», реж. Паскаль Шаррю, Арно Делорд / Netflix
Фото Кадр из анимационного сериала «Аркейн», реж. Паскаль Шаррю, Арно Делорд / Netflix
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Сегодня, 9 ноября, на платформе Netflix стартовал второй сезон сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends. Действие приключенческого фэнтези разворачивается в вымышленных городах Пилтовере и Зауне. Сюжет анимационного проекта сосредоточен на сестрах Вай и Джинкс, а также силах, которые развели их по разные стороны баррикад.

Трейлер 2-го сезона сериала «Аркейн»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Аркейн»

1 серия 9 ноября
2 серия 9 ноября
3 серия 9 ноября
4 серия 16 ноября
5 серия 16 ноября
6 серия 16 ноября
7 серия 23 ноября
8 серия 23 ноября
9 серия 23 ноября
Аркейн 2 сезон: саундтрек Linkin Park. Группа Linkin Park написала саундтрек к мультсериалу «Аркейн»

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