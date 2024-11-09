2-й сезон сериала «Аркейн» стартовал на Netflix: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 9 ноября, на платформе Netflix стартовал второй сезон сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends. Действие приключенческого фэнтези разворачивается в вымышленных городах Пилтовере и Зауне. Сюжет анимационного проекта сосредоточен на сестрах Вай и Джинкс, а также силах, которые развели их по разные стороны баррикад.

Трейлер 2-го сезона сериала «Аркейн»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Аркейн»