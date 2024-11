Сегодня, 9 ноября, вышли первые три эпизода второго и финального сезона сериала «Аркейн». Действие приключенческого фэнтези, основанного на вселенной игры League of Legends, разворачивается в вымышленных городах Пилтовере и Зауне. Анимационный проект рассказывает о сестрах Вай и Джинкс, а также силах, которые поставили их по разные стороны баррикад.

Трейлер 2-го сезона сериала «Аркейн»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Аркейн»

Первые три эпизода второго сезона сериала «Аркейн» уже доступны для просмотра на Netflix. Следующие три серии выйдут 16 ноября. А уже 23 ноября на стриминге состоится премьера трех заключительных эпизодов.

Ранее мы рассказывали, что возродившаяся Группа Linkin Park написала саундтрек к мультсериалу «Аркейн». Композиция Heavy is the Crown прозвучит в продолжении анимационного проекта и войдет в новый альбом группы From Zero («С нуля»).