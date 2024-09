Группа Linkin Park написала саундтрек к мультсериалу «Аркейн»

Группа Linkin Park, недавно объявившая о своем возвращении с новой вокалисткой Эмили Армстронг, исполнит гимн Чемпионата мира по League of Legends 2024 года на открытии турнира 25 сентября.

Кроме того, трек Heavy is the Crown, который войдет в новый альбом коллектива From Zero («С нуля»), станет частью официального саундтрека второго сезона мультсериала «Аркейн». Премьера продолжения анимационного проекта пройдет 9 ноября на платформе Netflix.