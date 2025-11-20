Научно-фантастический триллер «Астронавт» выйдет в российский прокат 27 ноября

Сегодня, 18:55
27 ноября в российский прокат выйдет научно-фантастический триллер «Астронавт». Режиссером и сценаристом проекта выступила Джессика Варлей («Фобии»).
В центре сюжета проекта женщина-астронавт Сэм Уокер, которая возвращается на Землю после первого космического полета. В какой-то момент Сэм начинает подозревать, что вместе с ней из космоса могло прилететь нечто внеземного происхождения.
В картине снялись Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грэй, Скарлетт Холмс и Реза Диако.