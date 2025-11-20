Видео
Астронавт фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:55

1 мин.

Научно-фантастический триллер «Астронавт» выйдет в российский прокат 27 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Астронавт», реж. Джессика Варлей, Fifth Season, Wild Atlantic Pictures, Bee-Hive Productions
Фото Кадр из фильма «Астронавт», реж. Джессика Варлей, Fifth Season, Wild Atlantic Pictures, Bee-Hive Productions

27 ноября в российский прокат выйдет научно-фантастический триллер «Астронавт». Режиссером и сценаристом проекта выступила Джессика Варлей («Фобии»).

В центре сюжета проекта женщина-астронавт Сэм Уокер, которая возвращается на Землю после первого космического полета. В какой-то момент Сэм начинает подозревать, что вместе с ней из космоса могло прилететь нечто внеземного происхождения.

Кто снялся в фильме «Астронавт»

В картине снялись Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грэй, Скарлетт Холмс и Реза Диако.

Трейлер фильма «Астронавт»

Война между сушей и&nbsp;морем, сериал.Вышел новый кадр спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»

Фильмы
