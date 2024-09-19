«Кинопоиск» выпустит адаптацию игры Atomic Heart

Сегодня, 22:35
«Кинопоиск» выпустит адаптацию популярной видеоигры Atomic Heart. Сценарий проекта о мире победившего коммунизма напишет Роман Кантор («Эпидемия», «Мастер и Маргарита»).
«Действие будет связано непосредственно с игрой и ее героями, но какие-то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего. В идеале, это добавит объема истории, какие-то линии и герои получат больше экранного времени и пространства», — рассказал сценарист.
Съемки киноадаптации стартуют в 2025 году.