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Atomic Heart экранизация: что известно, создатели и сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:35

1 мин.

«Кинопоиск» выпустит адаптацию игры Atomic Heart

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Скриншот из игры Atomic Heart
Фото Скриншот из игры Atomic Heart
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«Кинопоиск» выпустит адаптацию популярной видеоигры Atomic Heart. Сценарий проекта о мире победившего коммунизма напишет Роман Кантор («Эпидемия», «Мастер и Маргарита»).

«Действие будет связано непосредственно с игрой и ее героями, но какие-то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего. В идеале, это добавит объема истории, какие-то линии и герои получат больше экранного времени и пространства», — рассказал сценарист.

Съемки киноадаптации стартуют в 2025 году.

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