Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар 3» получил название «Огонь и пепел»

На выставке D23 Джеймс Кэмерон объявил, что третья часть «Аватара» будет называться «Огонь и пепел». В интервью Entertainment Weekly режиссер объяснил свой выбор.

«Мне потребовалось много времени, чтобы придумать название, которое по моим ощущениям соответствовало бы тому, что происходит в фильме», — рассказал режиссер.

Кэмерон добавил, что огонь в контексте «Аватара 3» означает ненависть, гнев и насилие, а пепел — последствия.

«Так что же это за последствия? Горе, утрата, верно? И к чему это приведет? К еще большему насилию, гневу и ненависти. Это порочный круг», — отметил постановщик.

Премьера «Аватара 3» запланирована на 19 декабря 2025 года.