Майли Сайрус написала песню для фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Майли Сайрус написала песню для фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел». Новый трек получил название Dream as One. Поклонники смогут услышать его уже 14 ноября.

«Для меня большая честь поддержать «Аватар: Пламя и пепел» оригинальной песней, которую я написала вместе с Марком Ронсоном и Эндрю Уайеттом», — сообщила Майли Сайрус в своих соцсетях, опубликовав отрывок Dream as One.

Певица добавила, что сама прошла через огонь и теперь возрождается из пепла.

«Темы фильма — единство, исцеление и любовь глубоко резонируют с моей душой, и быть хотя бы маленькой звездой во вселенной, созданной семьей «Аватара», — это поистине мечта, ставшая реальностью», — отметила Майли Сайрус.

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» запланирована на 19 декабря. В новой главе истории противостояние с корпорацией RDA выйдет на новый уровень, а зрители увидят огненное племя на'ви «Люди Пепла».