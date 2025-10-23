Видео
Аватар 3 Пламя и пепел: песня Майли Сайрус Dream as One — когда выйдет
Фильмы и сериалы

23 октября, 18:45

1 мин.

Майли Сайрус написала песню для фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Фото Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Майли Сайрус написала песню для фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел». Новый трек получил название Dream as One. Поклонники смогут услышать его уже 14 ноября.

«Для меня большая честь поддержать «Аватар: Пламя и пепел» оригинальной песней, которую я написала вместе с Марком Ронсоном и Эндрю Уайеттом», — сообщила Майли Сайрус в своих соцсетях, опубликовав отрывок Dream as One.

Певица добавила, что сама прошла через огонь и теперь возрождается из пепла.

«Темы фильма — единство, исцеление и любовь глубоко резонируют с моей душой, и быть хотя бы маленькой звездой во вселенной, созданной семьей «Аватара», — это поистине мечта, ставшая реальностью», — отметила Майли Сайрус.

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» запланирована на 19 декабря. В новой главе истории противостояние с корпорацией RDA выйдет на новый уровень, а зрители увидят огненное племя на'ви «Люди Пепла».

Аватар 3: что известно&nbsp;&mdash; сюжет, актеры и&nbsp;создатели, дата выхода.«Аватар: Огонь и пепел»: что известно о 3-м фильме легендарной франшизы Джеймса Кэмерона

