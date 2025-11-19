Видео
Аватар Пламя и пепел фильм 2025: новый тизер — когда выйдет
Фильмы и сериалы

19 ноября, 22:35

1 мин.

Вышел новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment
Фото Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел», реж. Джеймс Кэмерон, TSG Entertainment, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment

Avatar опубликовал новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел». В третьей части феноменальной истории Джеймса Кэмерона покажут oгнeннoе плeмя нa'ви.

Кроме того, в новой главе истории семья Джейка Салли будет пытаться справиться с утратой Нетейама и противостоять корпорации RDA.

Аватар 3: что известно&nbsp;&mdash; сюжет, актеры и&nbsp;создатели, дата выхода.«Аватар: Огонь и пепел»: что известно о 3-м фильме легендарной франшизы Джеймса Кэмерона

Тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Когда выйдет фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Зарубежная премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» пройдет 19 декабря.

Аватар 3 Пламя и&nbsp;пепел: песня Майли Сайрус.Майли Сайрус написала песню для фильма «Аватар: Пламя и пепел»

1
Фильмы
