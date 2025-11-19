Вышел новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»

19 ноября, 22:35
Avatar опубликовал новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел». В третьей части феноменальной истории Джеймса Кэмерона покажут oгнeннoе плeмя нa'ви.
Кроме того, в новой главе истории семья Джейка Салли будет пытаться справиться с утратой Нетейама и противостоять корпорации RDA.
Тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Когда выйдет фильм «Аватар: Пламя и пепел»
Зарубежная премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» пройдет 19 декабря.
ЗГ из БАНИ
"Путь воды" был лютой хренью и почему то мне думается,енто врядли будет лучше!ПыСы-так то я оптимист!:grin:
