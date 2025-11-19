Вышел новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Avatar опубликовал новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел». В третьей части феноменальной истории Джеймса Кэмерона покажут oгнeннoе плeмя нa'ви.

Кроме того, в новой главе истории семья Джейка Салли будет пытаться справиться с утратой Нетейама и противостоять корпорации RDA.

Тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Когда выйдет фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Зарубежная премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» пройдет 19 декабря.