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Баба Яга спасает Новый год фильм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

В российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Баба Яга спасает Новый год»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Баба Яга спасает Новый год», реж. Армен Ананикян, Карен Захаров / Наше Кино
Фото Кадр из фильма «Баба Яга спасает Новый год», реж. Армен Ананикян, Карен Захаров / Наше Кино
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В российских кинотеатрах стартовали показы картины Армена Ананикяна и Карена Захарова «Баба Яга спасает Новый год». В центре сюжета проекта — противостояние Снежной королевы и Деда Мороза. Когда-то они вместе постигали магию холода, но со временем в их отношениях появилось место зависти и мести.

Вернувшаяся из заточения Снежная королева стремится в канун Нового года заморозить весь мир. Чтобы не дать коварному плану давней подруги свершиться, Дед Мороз собирает команду во главе с Бабой Ягой.

Кто снялся в фильме «Баба Яга спасает Новый год»

В картине снялись Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Сергей Никоненко, Алексей Сошин, Юлия Такшина и Софья Шуткина.

Трейлер фильма «Баба Яга спасает Новый год»

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