Стали известны лауреаты телевизионной премии BAFTA

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Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии BAFTA Television Awards. Как ни странно, лидирующие по количеству номинаций сериалы «Корона» и «Черное зеркало» не получили ни одной награды.

«Наследникам» повезло чуть больше — Мэттью Макфэдиена наградиди за лучшую мужскую роль второго плана.

Премия за лучший драматический сериал досталась британскому многосерийному триллеру «Главарь» о лондонском драгдилере, пытающегося выжить в условиях ведения своего непростого бизнеса.

Список основных победителей