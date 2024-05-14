Стали известны лауреаты телевизионной премии BAFTA

Сегодня, 11:55
Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии BAFTA Television Awards. Как ни странно, лидирующие по количеству номинаций сериалы «Корона» и «Черное зеркало» не получили ни одной награды.
«Наследникам» повезло чуть больше — Мэттью Макфэдиена наградиди за лучшую мужскую роль второго плана.
Премия за лучший драматический сериал досталась британскому многосерийному триллеру «Главарь» о лондонском драгдилере, пытающегося выжить в условиях ведения своего непростого бизнеса.
Лучший мини-сериал — «Шестая заповедь»
Лучший международный сериал — «Тысяча жизней Бернара Тапи»
Лучший комедийный сериал — «Такие храбрые девушки»
Лучший актер — Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)
Лучшая актриса — Сара Ланкашир («Счастливая долина»)
Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
Лучшая актриса второго плана — Жасмин Джобсон («Главарь»)
Лучшая женская комедийная роль — Гбемисола Икумело («Тайная операция»)
Лучшая мужская комедийная роль — Маваан Ризван («Самый сок»)
Лучшее реалити-шоу — «Игра в кальмара: Вызов»
Лучшая прямая трансляция — «Евровидение-2023»