Картина «Бахубали: Эпос» вышла в российский прокат

1 ноября, 16:45
31 октября в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма С.С. Раджамули («RRR: Рядом ревет революция») «Бахубали: Эпос». Это переработанная, обновленная версия культовой саги, объединяющая две части оригинальной франшизы — «Бахубали: Начало» и «Бахубали: Рождение легенды».
Картина рассказывает о наследнике великого престола, который, отправившись навстречу судьбе, раскрывает правду о своем происхождении.
В картине снялись Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна и Нассар.