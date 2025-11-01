Видео
Бахубали Эпос фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

1 ноября, 16:45

1 мин.

Картина «Бахубали: Эпос» вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бахубали: Эпос», реж. С.С. Раджамули, Arka Media Works
Фото Кадр из фильма «Бахубали: Эпос», реж. С.С. Раджамули, Arka Media Works

31 октября в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма С.С. Раджамули («RRR: Рядом ревет революция») «Бахубали: Эпос». Это переработанная, обновленная версия культовой саги, объединяющая две части оригинальной франшизы — «Бахубали: Начало» и «Бахубали: Рождение легенды».

Картина рассказывает о наследнике великого престола, который, отправившись навстречу судьбе, раскрывает правду о своем происхождении.

Кто снялся в фильме «Бахубали: Эпос»

В картине снялись Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна и Нассар.

Трейлер фильма «Бахубали: Эпос»

