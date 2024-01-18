Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Банда ЗИГ ЗАГ на Рен ТВ: дата выхода, расписание серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

1 мин.

Дата выхода телевизионной премьеры сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»: расписание серий

На РЕН ТВ покажут все серии сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ».
Фото Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

28 января на телеканале РЕН ТВ пройдет премьера сразу всех эпизодов сериала «Банда ЗИГ ЗАГ».

Главные роли в проекте Виталия Воробьева («Андреевский флаг») сыграли Игорь Петренко и Александр Устюгов.

«Банда ЗИГ ЗАГ» рассказывает малоизвестную часть истории блокадного Ленинграда: в городе появилась банда, занимающаяся в основном подделкой продовольственных карточек. Сотрудники Ленинградского УгРо Тихон Львов (Петренко) и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский (Устюгов) стремятся сделать все возможное, чтобы ей противостоять.

Расписание выхода серий «Банды ЗИГ ЗАГ» 28 января на РЕН ТВ

1 серия 12:55
2 серия 13:53
3 серия 14:34
4 серия 15:36
5 серия 16:26
6 серия 17:39
7 серия 18:41
8 серия 19:41
9 серия 20:42
10 серия 21:45
Банда ЗИГ ЗАГ, 1 сезон. «Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда
Сериалы
0
Новости холдинга
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ