Дата выхода телевизионной премьеры сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»: расписание серий

Сегодня, 13:00
28 января на телеканале РЕН ТВ пройдет премьера сразу всех эпизодов сериала «Банда ЗИГ ЗАГ».
Главные роли в проекте Виталия Воробьева («Андреевский флаг») сыграли Игорь Петренко и Александр Устюгов.
«Банда ЗИГ ЗАГ» рассказывает малоизвестную часть истории блокадного Ленинграда: в городе появилась банда, занимающаяся в основном подделкой продовольственных карточек. Сотрудники Ленинградского УгРо Тихон Львов (Петренко) и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский (Устюгов) стремятся сделать все возможное, чтобы ей противостоять.
|1 серия
|12:55
|2 серия
|13:53
|3 серия
|14:34
|4 серия
|15:36
|5 серия
|16:26
|6 серия
|17:39
|7 серия
|18:41
|8 серия
|19:41
|9 серия
|20:42
|10 серия
|21:45