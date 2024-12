Сиквел «Барби» может находиться в разработке

The Hollywood Reporter сообщил, что сиквел картины «Барби», возможно, уже находится в разработке. По информации источников, создатели фильма Грета Гервиг и Ноа Баумбак ознакомили Warner Bros. с идеей второй части. Однако представители студии, Гервиг и Баумбака не подтвердили эту информацию.

Картина Греты Гервиг «Барби» стала самой кассовой в 2023 году, собрав в мировом прокате больше 1,446 миллиардов долларов.

Фильм получил семь номинаций на премию «Оскар» и забрал золотую статуэтку киноакадемии за саундтрек What Was I Made For? Билли Айлиш.