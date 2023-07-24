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Сегодня, 18:15

«Барби» и «Оппенгеймер» поставили рекорд по сборам в дебютный уикенд

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби».
Кадр из фильма «Оппенгеймер».
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На прошлой неделе в мировой прокат вышли два самых ожидаемых фильма этого лета — яркая фэнтези-комедия Греты Гервиг и биографическая драма Кристофера Нолана. Обе картины показали впечатляющий старт и уже в первый уикенд установили несколько кассовых рекордов.

Так, например, «Барби» при бюджете в 145 млн долларов в одних только США заработала 155 млн долларов, показав лучший дебют в этом году (предыдущим рекордсменом были «Братья Супер Марио в кино»), а мировые сборы уже перешагнули отметку в 300 млн долларов. Кроме того, Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей режиссерский проект достиг таких показателей.

Кадр из фильма «Оппенгеймер».

Тем временем «Оппенгеймер» при бюджете в 100 млн долларов собрал 80,5 млн долларов в США и около 95 млн долларов в других странах. Если не учитывать франшизу о Бэтмене, то это лучший старт в карьере Кристофера Нолана.

Кроме того, минувший уикенд стал четвертым по кассовым показателям за всю историю американского проката: первую тройку рейтинга заняли выходные, на которые пришлись премьеры таких лент, как «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Звездные войны: Пробуждение силы».


В России официальный прокат «Барби» и «Оппенгеймера» не планируется, однако издание «Известия» накануне сообщило, что оба фильма все-таки могут появиться в отечественных кинотеатрах уже в августе.

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