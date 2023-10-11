«Барби», приквел «Одиннадцати друзей Оушена» и не только: продюсер надеется на другие проекты с Марго Робби и Райаном Гослингом

Пока сиквел «Барби» под вопросом, главный актерский кинодуэт этого года объединился для работы над приквелом Warner Bros. «Одиннадцать друзей Оушена». Марго Робби и Райан Гослинг исполнят в фильме главные роли, режиссером проекта заявлен Джей Роуч («Знакомство с родителями»), а за сценарий отвечает Кэрри Соломон.

События будущей картины развернутся в Монте-Карло во время Гран-при Монако 1962 года. Релиз фильма запланирован на следующий год.

В 2018 году выходил спин-офф культовой картины Содерберга «8 подруг Оушена». Его снял Гэри Росс («Голодные игры»), а главные роли в проекте исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна и Сара Полсон.

Исполнительный директор LuckyChap Entertainment (продюсерская компания Марго Робби) и продюсер приквела Джози Макнамара надеется, что «Барби» и «11 друзей Оушена» для Марго Робби и Райана Гослинга — это только начало их совместного творческого пути: «Они чудесны вместе. Было бы потрясающе, если бы мы могли сделать больше проектов, даже помимо этого».

«Барби» собрала в прокате более 1,4 миллиарда долларов, став самой кассовой картиной этого года.