«Барби» возглавила российский прокат благодаря пиратскому релизу

В понедельник, 18 сентября, издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало данные по кассовым сборам за минувший уик-энд. Лидером отечественного проката вполне ожидаемо стала «Барби». Все пиратские сеансы главного хита этого лета подсчитать невозможно, однако прибыль от нелегального показа оценивается примерно в 120 миллионов рублей.

Вторую и третью строчку заняли официальные релизы: молодежная мелодрама «После. Навсегда» и триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях, которые заработали 85 миллионов и 20 миллионов соответственно.

Тем временем за рубежом пиратская версия «Барби» заполонила TikTok: пользователи нарезают ее на короткие ролики, которые можно смотреть друг за другом. Несмотря на нарушение авторских прав, платформа пока не может полностью избавиться от подобных видео.