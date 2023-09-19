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Сегодня, 15:15

«Барби» возглавила российский прокат благодаря пиратскому релизу

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби».
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В понедельник, 18 сентября, издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало данные по кассовым сборам за минувший уик-энд. Лидером отечественного проката вполне ожидаемо стала «Барби». Все пиратские сеансы главного хита этого лета подсчитать невозможно, однако прибыль от нелегального показа оценивается примерно в 120 миллионов рублей.

Вторую и третью строчку заняли официальные релизы: молодежная мелодрама «После. Навсегда» и триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях, которые заработали 85 миллионов и 20 миллионов соответственно.

Тем временем за рубежом пиратская версия «Барби» заполонила TikTok: пользователи нарезают ее на короткие ролики, которые можно смотреть друг за другом. Несмотря на нарушение авторских прав, платформа пока не может полностью избавиться от подобных видео.

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