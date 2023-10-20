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Сегодня, 12:49

Барри Кеоган сбегает от семейных проблем в трейлере фильма «Солтберн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма.
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MGM представил трейлер фильма «Солтберн» Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»). По сюжету главный герой становится одержим членами большой аристократической английской семьи.

В фильме снялись Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Ричард Э. Грант, Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Арчи Мадекве, Сэди Совералл, Юэн Митчелл и Рис Шерсмит.

Вместе с режиссером фильм продюсируют Марго Робби и Джоси Макнамара (основатели продюсерской компании LuckyChap Entertainment).

Премьера фильма «Солтберн» пройдет 17 ноября.

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