Байопик «Феррари» покажут на Венецианском кинофестивале

Премьера «Феррари» Майкла Манна состоится на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил продюсер картины Нильс Юль.

«Феррари» станет первым за восемь лет фильмом Манна. Роль Энцо Феррари исполнит Адам Драйвер, а роль его супруги Лауры — Пенелопа Крус.