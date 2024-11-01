Появились первые кадры из фильма «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом и Пореченковым

Онлайн-кинотеатр START показал первые кадры картины «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом и Пореченковым. Режиссером и сценаристом фильма выступает Роман Артемьев, известный по работе над такими проектами, как «Кощей. Похититель невест» и «Исправительные работы».

По сюжету вор Саша проникает в дом и становится свидетелем убийства. Ему предстоит сбежать с места преступления, избавиться от преследователя и успеть на утренник к сыну, чтобы спасти свой брак.

Кто снялся в фильме «Беги»

В картине снялись Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин и Александр Никольский.

Первые кадры из фильма «Беги»

Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START

Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START

Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START

Фото Кадр из фильма «Беги», реж. Роман Артемьев / START

Когда выйдет фильм «Беги»

Премьера фильма «Беги» пройдет весной 2025 года. Точная дата релиза пока неизвестна.