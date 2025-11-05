Фильм «Бегущий человек» по роману Стивена Кинга выйдет 14 ноября

14 ноября в зарубежный прокат выйдет картина «Бегущий человек» Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех»). По сюжету Бен Ричардс принимает участие в жестоком реалити-шоу в надежде выиграть деньги на лечение дочери.

«Бегущий человек» — экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который он написал в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман.

Боевик Эдгара Райта — вторая экранизация «Бегущего человека». Первой адаптацией антиутопии был фильм Пола Майкла Глейзера с Арнольдом Шварценеггером, премьера которого состоялась в 1987 году.

Кто снялся в фильме «Бегущий человек»

В картине снялись Глен Пауэлл, Эмилия Джонс, Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти М. О'Брайан, Ли Пейс, Уильям Х. Мэйси, Майкл Сера, Дэвид Зайас и Чи Льюис-Парри.