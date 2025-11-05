Видео
Бегущий человек фильм 2025: трейлер и дата выхода — Стивен Кинг
Фильмы и сериалы

5 ноября, 17:00

1 мин.

Фильм «Бегущий человек» по роману Стивена Кинга выйдет 14 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бегущий человек», реж. Эдгар Райт, Paramount Pictures, Genre Films, Complete Fiction
Фото Кадр из фильма «Бегущий человек», реж. Эдгар Райт, Paramount Pictures, Genre Films, Complete Fiction

14 ноября в зарубежный прокат выйдет картина «Бегущий человек» Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех»). По сюжету Бен Ричардс принимает участие в жестоком реалити-шоу в надежде выиграть деньги на лечение дочери.

«Бегущий человек» — экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который он написал в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман.

Боевик Эдгара Райта — вторая экранизация «Бегущего человека». Первой адаптацией антиутопии был фильм Пола Майкла Глейзера с Арнольдом Шварценеггером, премьера которого состоялась в 1987 году.

Кто снялся в фильме «Бегущий человек»

В картине снялись Глен Пауэлл, Эмилия Джонс, Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти М. О'Брайан, Ли Пейс, Уильям Х. Мэйси, Майкл Сера, Дэвид Зайас и Чи Льюис-Парри.

Трейлер фильма «Бегущий человек»

Еще одна экранизация Кинга: что известно про фильм &laquo;Бегущий человек&raquo;.Еще одна экранизация Кинга: что известно про фильм «Бегущий человек»

Фильмы
