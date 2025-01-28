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Белый лотос 3 сезон: трейлер и дата выхода сериала — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

HBO показал трейлер 3-го сезона сериала «Белый лотос»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO
Фото Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO
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Max опубликовал трейлер третьего сезона «Белого лотоса». Сериал рассказывает о гостях и персонале одноименного отеля, которые стремятся убежать от своих проблем.

В третьем сезоне события шоу разворачиваются в Таиланде.

«Белый лотос» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ», а Дженнифер Кулидж удостоилась этой же награды за роль гостьи отеля Тани Маккуойд.

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Кто снялся в 3-м сезоне «Белого лотоса»

В продолжении проекта снялись Мишель Монахэн, Уолтон Гоггинс, Эйми Лу Вуд, Кэрри Кун, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс и Паркер Поузи.

Трейлер 3-го сезона сериала «Белый лотос»

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