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Бемби История жизни в лесу 2024: дата выхода в РФ — трейлер и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

В России состоялась премьера фильма «Бемби. История жизни в лесу»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бемби. История жизни в лесу», реж. Мишель Фесслер, MC4
Фото Кадр из фильма «Бемби. История жизни в лесу», реж. Мишель Фесслер, MC4
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Сегодня, 17 октября, в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Бемби. История жизни в лесу». Режиссером проекта выступил Мишель Фесслер, больше известный своими сценарными работами («Маленький Николя», «Земля медведей»). «Бемби. История жизни в лесу» — полнометражный дебют Фесслера в качестве постановщика.

По сюжету картины молодой олененок Бемби, утративший маму, пытается преодолеть все трудности на своем жизненном пути и стать отважным вожаком.

Рассказчицей в фильме стала французская певица Милен Фармер.

Трейлер фильма «Бемби. История жизни в лесу»

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