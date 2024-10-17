В России состоялась премьера фильма «Бемби. История жизни в лесу»

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Сегодня, 17 октября, в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Бемби. История жизни в лесу». Режиссером проекта выступил Мишель Фесслер, больше известный своими сценарными работами («Маленький Николя», «Земля медведей»). «Бемби. История жизни в лесу» — полнометражный дебют Фесслера в качестве постановщика.
По сюжету картины молодой олененок Бемби, утративший маму, пытается преодолеть все трудности на своем жизненном пути и стать отважным вожаком.
Рассказчицей в фильме стала французская певица Милен Фармер.