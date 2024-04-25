Фильм «Беспредельные путешествия во времени» выйдет в российский прокат 30 мая

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30 мая в российский прокат выйдет фантастический триллер «Беспредельные путешествия во времени». Режиссером и сценаристом проекта выступил Сэм Одлум. Для него эта картина является полнометражным дебютом.

По сюжету главные герои крадут сумку с кристаллами для путешествий во времени, чтобы отдать долг своему наркодилеру.

В фильме снялись Фрея Тингли, Чарльз Граундс, Джошуа Мортон, Элиз Джэнсен, Кейт Брабант, Сторм Хискенс-Равест, Джонатан Каралис, Джампс Хадивала, Фиби Ле и Мэйсон Натт.

Показ фильма «Беспредельные путешествия во времени» стартует в российских кинотеатрах 30 мая.