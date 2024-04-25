Фильм «Беспредельные путешествия во времени» выйдет в российский прокат 30 мая

Сегодня, 15:55
30 мая в российский прокат выйдет фантастический триллер «Беспредельные путешествия во времени». Режиссером и сценаристом проекта выступил Сэм Одлум. Для него эта картина является полнометражным дебютом.
По сюжету главные герои крадут сумку с кристаллами для путешествий во времени, чтобы отдать долг своему наркодилеру.
В фильме снялись Фрея Тингли, Чарльз Граундс, Джошуа Мортон, Элиз Джэнсен, Кейт Брабант, Сторм Хискенс-Равест, Джонатан Каралис, Джампс Хадивала, Фиби Ле и Мэйсон Натт.
Показ фильма «Беспредельные путешествия во времени» стартует в российских кинотеатрах 30 мая.