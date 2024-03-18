Дата выхода 4 сезона сериала «Беспринципные»: расписание релиза эпизодов

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23 марта на «Кинопоиске» стартует четвертый сезон многосерийной комедии «Беспринципные». Проект по мотивам рассказов Александра Цыпкина продолжит проливать свет на неприличные истории приличных людей.

По сюжету сериала выступающий рассказчиком Славик делится нетривиальными историями о жителях Патриарших прудов.

В «Беспринципных» снялись Павел Деревянко, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова и Милош Бикович.

Расписание релиза эпизодов 4 сезона сериала «Беспринципные»