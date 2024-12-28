Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бэтмен 2 фильм: что известно, когда выйдет — Роберт Паттинсон, Мэтт Ривз
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

1 мин.

Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном получил новую дату выхода

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Мэтт Ривз / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Мэтт Ривз / Warner Bros.
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Deadline сообщило, что выход сиквела «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном снова переносится. Релиз второй часть истории о крестоносце в плаще должен был состояться 2 октября 2026 года, однако теперь премьера сиквела запланирована на 1 октября 2027 года.

Бэтмен: все актеры&nbsp;&mdash; Майкл Китон, Джордж Клуни, Бен Аффлек, Роберт Паттинсон. «Я — Бэтмен!»: все актеры, игравшие Брюса Уэйна с 1943 по 2024 год

Картина Мэтта Ривза «Бэтмен» вышла в 2022 году. Фильм получил три номинации на премию «Оскар» — за лучший звук, лучшие визуальные эффекты и лучший грим и прически.

Также «Бэтмен» обзавелся многосерийным спин-оффом про злодея Пингвина с Колином Фарреллом в главной роли.

Невероятный Колин Фаррелл и&nbsp;гангстерский Готэм: каким получился сериал &laquo;Пингвин&raquo;. Невероятный Колин Фаррелл и гангстерский Готэм: каким получился сериал «Пингвин»

Фильмы
Новости холдинга
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже