Бэтмен получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Сегодня, 13:35
Бэтмен станет первым супергероем, который получит звезду на голливудской «Аллее славы». Церемония пройдет 26 сентября.
Звезду разместят рядом со звездами Адама Уэста, сыгравшего стража Готэма в телевизионном сериале 1960-х годов, и Бобом Кейном, который создал этого персонажа вместе с Биллом Фингером.
В кино образ Бэтмена воплощали такие актеры, как Майкл Китон, Джордж Клуни, и Кристиан Бэйл. Последней на данный момент экранной версией супергероя стал Роберт Паттинсон, сыгравший крестоносца в плаще в фильме Мэтта Ривза 2022 года.