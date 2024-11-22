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Безумие сериал 2024: трейлер и дата выхода — Колман Доминго
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:50

1 мин.

Мини-сериал «Безумие» с Колманом Доминго выйдет 28 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Безумие», реж. Джессика Лори, Куен Чан, Клемент Вирго / Netflix
Фото Кадр из мини-сериала «Безумие», реж. Джессика Лори, Куен Чан, Клемент Вирго / Netflix
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28 ноября на Netflix пройдет премьера всех восьми эпизодов мини-сериала «Безумие». Режиссерами проекта выступили Джессика Лори (Halo), Куен Чан («Уборщица. История матери-одиночки») и Клемент Вирго («Монстры»).

По сюжету проекта журналисту-расследователю Манси Дэниелсу предстоит восстановить свою репутацию после обвинения в убийстве.

Кто снялся в мини-сериале «Безумие»

В «Безумии» снялись Колман Доминго, Марша Стефани Блейк, Дион Коул, Тэмсин Топольски, Тадеус Дж. Миксон, Лахлан Рэй Миллер, Хадсон Роберт Вурстер, Стивен Маккинли Хендерсон и Ланетт Уэр.

Трейлер мини-сериала «Безумие»

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