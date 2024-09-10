Съемки 3 сезона «Благих знамений» приостановлены

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Издание Deadline сообщает, что съемки третьего сезона сериала «Благие знамения» на данный момент приостановлены. Работа над проектом проходила в Шотландии.
Производственная пауза может быть связана с обвинениями автора «Благих знамений» Нила Геймана в сексуальном насилии.
Писатель отрицает обвинения и отмечает, что «обеспокоен» ими.
Ранее Disney приостановил запланированную экранизацию детского фантастического романа Геймана 2008 года «История с кладбищем». Как сообщают источники, на это решение повлияло несколько факторов.