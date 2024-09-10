Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Благие знамения 3 сезон: что известно — съемки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

1 мин.

Съемки 3 сезона «Благих знамений» приостановлены

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Благие знамения»
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Deadline сообщает, что съемки третьего сезона сериала «Благие знамения» на данный момент приостановлены. Работа над проектом проходила в Шотландии.

Производственная пауза может быть связана с обвинениями автора «Благих знамений» Нила Геймана в сексуальном насилии.

Писатель отрицает обвинения и отмечает, что «обеспокоен» ими.

Ранее Disney приостановил запланированную экранизацию детского фантастического романа Геймана 2008 года «История с кладбищем». Как сообщают источники, на это решение повлияло несколько факторов.

Благие знамения, 2 сезон. Дэвид Теннант рассказал о съемках 3-го сезона «Благих знамений»

Сериалы
Новости холдинга
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Стало известно, кто может стать режиссером «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ