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Благие знамения 3 сезон: почему отменили — спецэпизод и съемки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

3 сезон сериала «Благие знамения» отменен

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Благие знамения», реж. Дуглас Макиннон / Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Благие знамения», реж. Дуглас Макиннон / Amazon Prime Video
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Как сообщило издание Deadline, третий сезон сериала Amazon Prime Video «Благие знамения» отменен. Вместо него в качестве финала проекта будет выпущен 90-минутный спецэпизод.

Ранее стало известно, что съемки третьего сезона «Благих знамений» приостановлены предположительно в связи с обвинениями создателя проекта Нила Геймана в сексуализированном насилии.

Позже Гейман предложил Amazon покинуть пост шоураннера, предполагая, что его уход поможет возобновить работу над третьим сезоном шоу.

Съемки финального спецэпизода «Благих знамений» начнутся в 2025 году в Шотландии. К ролям Азирафеля и Кроули вернутся Майкл Шин и Дэвид Теннант.

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