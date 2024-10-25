3 сезон сериала «Благие знамения» отменен

Читайте нас в

Как сообщило издание Deadline, третий сезон сериала Amazon Prime Video «Благие знамения» отменен. Вместо него в качестве финала проекта будет выпущен 90-минутный спецэпизод.

Ранее стало известно, что съемки третьего сезона «Благих знамений» приостановлены предположительно в связи с обвинениями создателя проекта Нила Геймана в сексуализированном насилии.

Позже Гейман предложил Amazon покинуть пост шоураннера, предполагая, что его уход поможет возобновить работу над третьим сезоном шоу.

Съемки финального спецэпизода «Благих знамений» начнутся в 2025 году в Шотландии. К ролям Азирафеля и Кроули вернутся Майкл Шин и Дэвид Теннант.