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Благие знамения 3 сезон: уход Нила Геймана — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:35

1 мин.

Нил Гейман может уйти с поста шоураннера «Благих знамений»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Благие знамения»
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»
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Издание Deadline сообщает, что Нил Гейман может покинуть пост шоураннера «Благих знамений». Автор книги и телеадаптации предложил этот вариант Amazon, вероятно, предполагая, что его уход поможет возобновить съемки, о приостановке которых ранее стало известно.

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Amazon пока не комментирует ситуацию.

В июле этого года две женщины обвинили Нила Геймана в сексуализированном насилии. Позже к обвинениям присоединились еще две женщины.

Писатель не признает себя виновным.

Ранее Disney приостановил работу над экранизацией детского фантастического романа Нила Геймана 2008 года «История с кладбищем».

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