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Блестящие умы сериал 2024: трейлер и дата выхода — Закари Куинто
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:25

1 мин.

Состоялась премьера сериала «Блестящие умы» с Закари Куинто

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Блестящие умы»
Фото Кадр из сериала «Блестящие умы»
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Сегодня, 23 сентября, на канале NBC стартовал сериал «Блестящие умы». Режиссером драмы выступил Ли Толанд Кригер («Детективы с того света», «Тень и кость»).

Проект, вдохновленный книгами Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе», рассказывает о выдающемся неврологе и группе его стажеров, которые исследуют человеческий разум.

В сериале снялись Закари Куинто, Алекс МакНиколл, Тедди Сирс, Спенс Мур II, Эшли ЛаТроп, Тамберла Перри, Грэй Пауэлл и Елена Кхан.

Трейлер сериала «Блестящие умы»

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