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Блиндаж 2024: дата выхода, где смотреть, трейлер, актеры, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:25

1 мин.

Военная драма «Блиндаж» выйдет в прокат 25 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Блиндаж».
Фото Кадр из фильма «Блиндаж»
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25 апреля состоится премьера военной драмы «Блиндаж» режиссера Марка Горобца («Стая»). По сюжету проекта русский врач скорой помощи и немецкий «черный копатель» во время поиска антиквариата нашли засыпанный блиндаж, который перенес их в 1941-й год, столкнув с войной лицом к лицу.

В фильме снялись Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков, Роман Богомазов, Максим Сапрыкин и Дин Майер.

Премьера картины «Блиндаж» пройдет в российских кинотеатрах 25 апреля.

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