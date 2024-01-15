В российский прокат выйдет спортивная драма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

18 января пройдет российская премьера спортивной драмы Стефано Мордини «Большая гонка. Ауди против Лянчи». Сюжет проекта основан на реальных событиях и расскажет о соперничестве команд Audi Quattro и Lancia 037 на Чемпионате мира по ралли 1983 года.

Перед зрителем развернется история битвы двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты.

В фильме снялись Хейли Беннетт, Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель, Брюно Гуэри, Карлотта Верни, Кай Портман и Якопо Рампини.

Ранее мы писали, что цифровая премьера картины «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет 23 января.