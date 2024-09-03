Мини-сериал «Бойцовская ночь: Афера на миллион» с Сэмюэлем Л. Джексоном выйдет 5 сентября

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5 сентября на Peacock пройдет премьера всех восьми эпизодов сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион». Режиссером проекта выступил Крэйг Брюэр, известный по работе над такими проектами, как «Империя» и «Меня зовут Долемайт».

Сериал, основанный на одноименном подкасте 2020 года, рассказывает об ограблении, которое произошло в ночь возвращения Мухаммеда Али в бокс.

В «Афере на миллион» снялись Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл, Икси Букер, Нала Томпсон и Аткинс Эстимонд.