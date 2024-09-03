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Бойцовская ночь Афера на миллион сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:20

1 мин.

Мини-сериал «Бойцовская ночь: Афера на миллион» с Сэмюэлем Л. Джексоном выйдет 5 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион»
Фото Кадр из сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион»
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5 сентября на Peacock пройдет премьера всех восьми эпизодов сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион». Режиссером проекта выступил Крэйг Брюэр, известный по работе над такими проектами, как «Империя» и «Меня зовут Долемайт».

Сериал, основанный на одноименном подкасте 2020 года, рассказывает об ограблении, которое произошло в ночь возвращения Мухаммеда Али в бокс.

В «Афере на миллион» снялись Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл, Икси Букер, Нала Томпсон и Аткинс Эстимонд.

Трейлер сериала «Бойцовская ночь: Афера на миллион»

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